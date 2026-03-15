Губерниев: конечно, Талалаев был не прав, но зачем все к нему полезли?

"Я поздравляю "Балтику" с победой. Талалаев — большой молодец. Команда, которая по уровню игроков уступает ЦСКА, но за счёт невероятной воли, самоотдачи, дисциплины и тренерских решений одержала победу.
Сейчас легко всех собак повесить на Талалаева. Он, конечно, не совсем прав, когда мяч выбивал. Но, ребят, отреагируйте вы спокойно, ему дадут карточку, а что вы полезли?то все?
И футболисты, и тренеры. А дальше заварушка была хорошая, контент прекрасный, всю неделю будет обсуждаться", — сказал Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
"Балтика" набрала 39 очков и обошла ЦСКА в турнирной таблице, заняв 4-е место. Москвичи с 36 баллами теперь располагаются на 5-й строчке.