Губерниев: конечно, Талалаев был не прав, но зачем все к нему полезли?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент, случившийся в конце матча "Балтика" — ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Балтика"
Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, что очень не понравилось находившемуся рядом полузащитнику армейцев Энрике Кармо. Бразилец толкнул Талалаева, и началась потасовка между игроками и членами тренерских штабов команд, по итогам которой Андрей Викторович, а также наставник ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

"Я поздравляю "Балтику" с победой. Талалаев — большой молодец. Команда, которая по уровню игроков уступает ЦСКА, но за счёт невероятной воли, самоотдачи, дисциплины и тренерских решений одержала победу.

Сейчас легко всех собак повесить на Талалаева. Он, конечно, не совсем прав, когда мяч выбивал. Но, ребят, отреагируйте вы спокойно, ему дадут карточку, а что вы полезли?то все?

И футболисты, и тренеры. А дальше заварушка была хорошая, контент прекрасный, всю неделю будет обсуждаться", — сказал Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

"Балтика" набрала 39 очков и обошла ЦСКА в турнирной таблице, заняв 4-е место. Москвичи с 36 баллами теперь располагаются на 5-й строчке.

