Российская премьер-лига

Акрон
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Чернышов предложил назначить Мостового гендиректором "Спартака"

Бывший футболист и главный тренер "Спартака" Андрей Чернышов поделился мнением о том, какую должность в клубе может занять Александр Мостовой.
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового
По мнению Чернышова, Мостовому подойдёт любая руководящая должность в клубе.

"Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени.

Принимай я решения в "Спартаке", назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до генерального директора.

Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики, он действительно легенда клуба", — отметил Чернышов в беседе с "Чемпионатом".

Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В 2025-м он получил тренерскую лицензию категории А-УЕФА, которая позволяет ему работать главным тренером в Первой и Второй лигах, а в Премьер-Лиге занимать должность ассистента наставника.

