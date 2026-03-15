Чернышов предложил назначить Мостового гендиректором "Спартака"

"Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени.
Принимай я решения в "Спартаке", назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до генерального директора.
Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики, он действительно легенда клуба", — отметил Чернышов в беседе с "Чемпионатом".
Александр Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. В 2025-м он получил тренерскую лицензию категории А-УЕФА, которая позволяет ему работать главным тренером в Первой и Второй лигах, а в Премьер-Лиге занимать должность ассистента наставника.