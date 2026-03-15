Бубнов назвал главного тренера "Балтики" Талалаева быдлом

Бывший футболист, эксперт Александр Бубнов прокомментировал потасовку между тренерами и футболистами "Балтики" и ЦСКА в конце очного противостояния между командами.
Фото: ФК "Балтика"
Всё началось после того, как наставник калининградцев Андрей Талалаев выбил на трибуны вышедший за пределы поля мяч. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, и началась потасовка между игроками и тренерами, по итогам которой Андрей Викторович и наставник ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

"Прежде чем давать экспертную оценку матча, нужно говорить о том, что произошло в конце. В очередной раз быдло-тренер Талалаев, который говорит, что во время матчей и после он неадекват и ему нужно как минимум два часа, чтобы отойти и осознать, что он делал, мало того, что получил красную карточку за нарушение правил поведения тренера в технической зоне, так спровоцировал массовую драку практически команда на команду. Спровоцировал удаление главного тренера ЦСКА. Сам-то он автоматом уже получал, было всё ясно, как он только это и делал", — среди прочего написал Бубнов в Телеграм-канале.

"Балтика" обыграла ЦСКА со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Брайана Хиля на 63-й минуте.

