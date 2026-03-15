Вратарь "Сочи" Дёгтев: смотреть в турнирную таблицу нам давно незачем

Голкипер "Сочи" Александр Дёгтев поделился мнением о турнирном положении команды в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Сочи"
По мнению футболиста, в матче с "Краснодаром" (1:2) команда показала характер.

"Обидный матч. Я думал, что мы зацепим очки. Перед игрой мы всей командой договорились, что будем биться, потому что терять нам нечего. В этой игре мы доказали, что у нас есть характер.

Мы хотим реабилитироваться и зацепить хоть какие?то очки. Сейчас нам незачем смотреть в турнирную таблицу. Нужно просто выходить и делать свою работу", — отметил Дёгтев в разговоре с "Матч ТВ".

С 9 очками "Сочи" замыкает турнирную таблицу РПЛ. Отставание команды от идущего 15-м "Пари НН" составляет 8 очков с учётом того, что свой матч 21 тура нижегородцы ещё не провели. В 22 туре "Сочи" сыграет в гостях с "Балтикой" (4-е место, 39 очков).

