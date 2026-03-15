Матчи

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Нижний Новгород
16:30
Крылья СоветовНе начат
Рубин
19:00
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
15:00
СоколНе начат
Волга Ул
15:00
ЧелябинскНе начат
Шинник
16:00
ЕнисейНе начат

Бубнов раскритиковал игру "Балтики"

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча "Балтика" — ЦСКА. Калининградцы одержали победу с минимальным счётом благодаря голу Брайана Хиля (63').
Фото: ФК "Балтика"
По мнению Бубнова, подопечные Андрея Талалаева играют в грязный футбол.

"Команда в очередной раз получила 1000 жёлтых карточек. В очередной раз она играет в грязный футбол, который тем не менее приносит ей результат. Ещё раз настаиваю, что это не футбол. Талалаев, чтобы выиграть, готов на всё", — среди прочего написал Бубнов в своём Телеграм-канале.

В компенсированное ко второму тайму время Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул полузащитник ЦСКА Энрике Кармо. Завязалась потасовка, в результате которой Талалаев и главный тренер армейцев Фабио Челестини получили красные карточки.

