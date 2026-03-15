По мнению Бубнова, подопечные Андрея Талалаева играют в грязный футбол.
"Команда в очередной раз получила 1000 жёлтых карточек. В очередной раз она играет в грязный футбол, который тем не менее приносит ей результат. Ещё раз настаиваю, что это не футбол. Талалаев, чтобы выиграть, готов на всё", — среди прочего написал Бубнов в своём Телеграм-канале.
В компенсированное ко второму тайму время Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул полузащитник ЦСКА Энрике Кармо. Завязалась потасовка, в результате которой Талалаев и главный тренер армейцев Фабио Челестини получили красные карточки.
Бубнов раскритиковал игру "Балтики"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал результат матча "Балтика" — ЦСКА. Калининградцы одержали победу с минимальным счётом благодаря голу Брайана Хиля (63').
