"Финальный договор на матч с Россией еще не подписан. Также возможно проведение пресс-конференции с участием одного из игроков сборной", - цитирует Фаталла "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России в ноябрьскую международную паузу проведет товарищеский матч с Сирией, сообщалось, что матч должен пройти в Волгограде. Также сообщалось, что Россия может сыграть со сборной Брунея.
В октябрьскую международную паузу РФС не смог найти соперника для сборной России, ранее Пакистан отказался от проведения товарищеского матча с национальной командой России. В 2024 году команда Валерия Карпина одержала победу над Вьетнамом, Сербией и Белоруссией с общим счетом 11:0.
Менеджер сборной Сирии: финальный договор на матч с Россией еще не подписан
Тим-менеджер сборной Сирии Мувафак Фаталла высказался о возможном матче с Россией.
Фото: сборная России по футболу