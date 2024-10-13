"Знаете, мне привычно бороться за ведущие места, но окунуться вниз — здесь сложнее работать. Например, с ЦСКА ты понимаешь, что есть игры, где ты очки возьмешь на классе. И этот опыт очень важен для меня. Что касается того, что мы хотим — быть повыше, развивать игроков. У всех команд из второй восьмерки схожая задача — выйти из зоны стыков", - цитирует Гончаренко "СЭ".
Напомним, что Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" 9-го октября, сменив на посту главного тренера Сашу Илича, который работал в клубе с мая текущего года. Прошлым местом работы Виктора Гончаренко был екатеринбургский "Урал", откуда он был отправлен в отставку после поражения от "Акрона" в 1-м стыковом матче. Сегодня, 13-го октября, нижегородцы сыграли вничью 2:2 с московским ЦСКА в товарищеском матче.
После 11-ти сыгранных туров нижегородский клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 11 набранных очков. "Пари НН" лишился математических шансов на выход в плей-офф Кубка России, заняв последнее место в группе.
Виктор Гончаренко рассказал о задачах "Пари НН"
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко раскрыл задачу, которая стоит перед ним в нижегородском клубе.
Фото: ФК "Пари НН"