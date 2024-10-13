– Замечаете, что в некоторых моментах Карраскаль может поделиться с Костей мячом, но не делает этого?
– Это все видят, но я не хочу об этом говорить. Есть тренер, чтобы на это обращать внимание. Что изменится от того, что я об этом скажу? Конечно, я вижу то, о чём вы сказали, - цитирует Сафонова Metaratings.
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 13 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро.
На счету Хорхе Карраскаля в текущем сезоне 12 матчей за бело-голубых во всех турнирах, 3 забитых гола и 2 голевые передачи. Рыночная стоимость 26-летнего колумбийца, согласно версии Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.
После 11-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 20 набранных очков.
Агент Тюкавина: я вижу, что Карраскаль в некоторых моментах не делится мячом с Костей
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о Хорхе Карраскале.
Фото: ФК "Динамо"