"В этом сезоне Пиняев смотрится неплохо. Там вся атакующая группа "Локомотива" проявляет себя с самой лучшей стороны. В атаке подопечные Галактионова играют с большим удовольствием. А Пиняев еще формируется в большого игрока, но таковым пока не является. Не будем забывать, что он еще довольно молодой. Но на слуху давно, так как рано дебютировал в РПЛ", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
Сергей Пиняев выступает за московский "Локомотив" с января 2023 года, когда его за 2,6 млн евро выкупили у самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Сергея Пиняева составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Игнатьев: Пиняев пока не является большим игроком
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о выступлении игрока московского "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"