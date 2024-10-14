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Игнатьев: Пиняев пока не является большим игроком

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о выступлении игрока московского "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"В этом сезоне Пиняев смотрится неплохо. Там вся атакующая группа "Локомотива" проявляет себя с самой лучшей стороны. В атаке подопечные Галактионова играют с большим удовольствием. А Пиняев еще формируется в большого игрока, но таковым пока не является. Не будем забывать, что он еще довольно молодой. Но на слуху давно, так как рано дебютировал в РПЛ", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".

Сергей Пиняев выступает за московский "Локомотив" с января 2023 года, когда его за 2,6 млн евро выкупили у самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 14 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость Сергея Пиняева составляет 8 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Сергей Пиняев Локомотив Борис Игнатьев
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