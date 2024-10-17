"Может ли Абаскаль ещё получить шанс в нашем футболе? Есть руководители команд, им решать. Если дадут ему шанс, то поработает в лиге. Я с ним не работал, он ещё молодой тренер, посмотрим, что из него выйдет", - заявил Глушаков.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак". В апреле текущего года он был уволен после поражения от занимавшего на тот момент последнее место в таблице РПЛ "Сочи". Сезон красно-белые завершали под руководством экс-ассистента Абаскаля Владимира Слишковича.
В июле этого года Гильермо Абаскаль возглавил вылетевшую из Ла Лиги "Гранаду". Спустя два с половиной месяца специалист был уволен после 6-ти матчей у руля своего нового клуба.
Источник: "Советский Спорт"
Глушаков: Абаскаль еще молодой тренер, если дадут ему шанс, то поработает в РПЛ
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о карьерных перспективах экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"