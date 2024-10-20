— Согласен, что Сафонов вовремя для тебя ушел из "Краснодара"?
— Наверное, да. Это был тот момент, когда уже должны были произойти какие-то перемены. К тому времени я уже засиделся на скамейке — два полных сезона. Третий сезон подряд на скамейке был бы перебором. Так что, да, все вовремя произошло, - цитирует Агкацева "РБ Спорт".
Российский голкипер Матвей Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро и подписал контракт до лета 2029 года. В текущем сезоне россиянин провел за парижан во всех турнирах 3 матча, пропустил 2 мяча и сохранил свои ворота в неприкосновенности в одной встрече.
На счету Станислава Агкацева в текущем сезоне 15 матчей, 9 пропущенных мячей и 10 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 2 миллиона евро, контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2029 года. После 12-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30-ю набранными очками.
Агкацев: третий сезон подряд на скамейке для меня был бы перебором. Сафонов вовремя ушел из "Краснодара"
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о переходе Матвея Сафонова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"