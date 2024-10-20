"Динамо" не хватает стабильности. Если в этом сезоне команда Лички будет давать бой "Спартаку", "Зениту", "Краснодару" и другим командам, то его работу можно будет оценить положительно. Сейчас же динамовцы не навязывают реальную конкуренцию "Зениту" и другим лидерам. Пока "Динамо" как будто не достает опыта. Но всех рассудит конец сезона. В данный момент нет смысла о чем-то таком рассуждать", – приводит слова
Канчельскиса Metaratings.
Московское "Динамо" под руководством Марцела Лички за 12 туров в Российской Премьер-Лиге одержали 7 побед, 2 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В результате в активе бело-голубых на данный момент 23 очка, которые позволяют занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
В воскресенье подопечные Марцела Лички в матче 12-го тура РПЛ в гостях обыграли казанский "Рубин" со счётом 4:0. В следующем туре "Динамо" 27 октября на выезде сыграет против подмосковных "Химок". Встреча пройдет на стадионе "Арена Химки" и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Канчельскис: сейчас "Динамо" не навязывает реальную конкуренцию "Зениту"
Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о выступлении московского "Динамо" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва