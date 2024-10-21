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"Главное, чтобы не играл за сборную. У нас в России что, футболистов нет?" Павлюченко - о паспорте РФ Сантоса

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Роман Павлюченко, в прошлом форвард "Спартака" и сборной России, отреагировал на получение российского паспорта защитником "Зенита" Дугласом Сантосом.
Фото: ФК "Зенит"
- Главное – чтобы он не играл за сборную России. Потому что он топовый футболист. Я про футболиста Ари говорил, про Гильерме. Они классные, это те футболисты, которые украшают наш чемпионат. Благодаря таким игрокам наш чемпионат становится сильнее.

Одно дело, если бы мы жили в стране с населением миллион человек. Мы бы там по кусочкам собирали эту сборную. Тогда еще согласен давать паспорта и приглашать в сборную. Но у нас огромная страна. У нас что, футболистов нет? - передает слова экс-нападающего сборной России "РБ Спорт".

Павлюченко добавил, что лучше пригласить в национальную команду молодого и талантливого игрока и дать ему шанс, чем вызывать в сборную бразильца Сантоса.

Ранее появилась информация, что Дуглас Сантос станет гражданином России и перестанет считаться легионером в российском футболе.

30-летний футболист принадлежит петербургскому клубу с 2019 года. Ранее он выступал за "Атлетико Минейро", "Гамбург" и ряд других команд. Вместе с "Зенитом" бразильский левый защитник пять раз выигрывал золотые медали РПЛ, пять раз выигрывал Суперкубок России и дважды побеждал в Кубке страны.

Контракт левого защитника с клубом с берегов Невы действует до лета 2027 года, рыночная стоимость Сантоса составляет 12 миллионов евро.

Роман Павлюченко Дуглас Сантос Зенит Сборная России
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