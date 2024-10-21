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Погребняк считает, что Дзюбе удастся стать лучшим бомбардиром России

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Экс-игрок "Спартака", "Зенита" и сборной России Павел Погребняк считает, что Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"
- Дзюба пришел в "Акрон" с одной целью - стать лучшим бомбардиром страны и помочь команде в РПЛ. С этой задачей он справится, - передает слова Погребняка Metaratings.

Погребняк добавил, что не видит причин, по которым Дзюбе не удастся побить рекорд Александра Кержакова. На данный момент, напомним, в активе Дзюбы 230 голов, у Кержакова 233 мяча.

Дзюба заключил с тольяттинским клубом однолетний контракт в начале сентября. 36-летний форвард провел за "Акрон" пять матчей в РПЛ и забил один гол. В недавней игре с "Зенитом" Дзюба получил травму и был заменен в начале первого тайма.

Павел Погребняк Артем Дзюба
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