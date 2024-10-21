21 октября появилась информация, что столичный клуб отказал своему бывшему футболисту в прохождении тренерской стажировки. Сам Мостовой позже заявил, что есть много других клубов, где можно пройти стажировку, добавив, что у "Спартака" "обидчивое руководство".
- У "Спартака" свои причуды – это смешно, что они своим легендам стажировку не дают. Но ничего, ведь "Спартак" займет пятое место – это их место в таблице на ближайшие пять лет.
Какое чемпионство? Забудьте об этом! Александр много сделал для красно-белых: отдал здоровье, трофеи выигрывал, и так поступать с ним – это свинство! - передает слова экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" "РБ Спорт".
"Спартак" в этом сезоне в 12-ти турах набрал 19 очков и идет на шестой позиции в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ красно-белые в гостях встретятся с "Пари НН".
Завтра, 22 октября, красно-белые сыграют с махачкалинским "Динамо" в заключительном туре групповой стадии Кубка России.
Канчельскис - об отмене стажировки Мостового в "Спартаке": поступать так с легендой клуба – свинство!
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о решении "Спартака" отказать Александру Мостовому в стажировке в клубе.
Фото: ФК "Спартак"