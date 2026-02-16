Детали перехода пока не разглашаются. Рядно является воспитанником ЦСКА. За первую команду армейцев он дебютировал в 2023 году. В составе ЦСКА Михаил провел 13 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу (2023–2025), выиграв с клубом Суперкубок России.
Сезон 2024/2025 Рядно провел в аренде в московской "Родине" (27 матчей, 2 голевых паса). ЦСКА по итогам первой части чемпионата России сезона 2025/2026 с 36 очками занимает 4 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, "Балтика" с 35 баллами располагается на 5 строчке.
ЦСКА продал защитника в "Балтику"
