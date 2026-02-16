Матчи Скрыть

Наумов предположил, когда Карседо покинет "Спартак"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о перспективах Хуана Карлоса Карседо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист возглавил красно-белых 5 января. Наумов заявил, что не ждет от "Спартака" улучшения игры.

"Мне очень не нравится Карседо. Думаю, что он проработает до конца сезона, а потом уйдет.

Не жду от "Спартака" улучшения игры. Карседо пришел в клуб по блату, потому что спортивный директор его хороший друг. Он не тренировал никакие серьезные команды.

"Спартак" опять наступит на те же грабли, что и раньше", — передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

Предыдущим местом работы Хуана Карлоса Карседо был кипрский "Пафос" (2023–2026), который он привел к победе в чемпионате и Кубке Кипра.

