Наумов предположил, когда Карседо покинет "Спартак"

"Мне очень не нравится Карседо. Думаю, что он проработает до конца сезона, а потом уйдет.
Не жду от "Спартака" улучшения игры. Карседо пришел в клуб по блату, потому что спортивный директор его хороший друг. Он не тренировал никакие серьезные команды.
"Спартак" опять наступит на те же грабли, что и раньше", — передает слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Предыдущим местом работы Хуана Карлоса Карседо был кипрский "Пафос" (2023–2026), который он привел к победе в чемпионате и Кубке Кипра.