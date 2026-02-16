Матчи Скрыть

Алжирский агент рассказал, нужно ли возвращать клубы из РФ на международную арену

Футбольный агент из Алжира Анисс Беншабане рассказал, как относится к отстранению российских клубов от международных соревнований.
Фото: сборная России
Беншабане признался, что искренне не понимает, почему команды из России все еще не играют на международной арене.

"Всего несколько лет назад весь мир аплодировал организации чемпионата мира в России. Были построены современные стадионы, новые базы и другая инфраструктура. Но сегодня российские клубы и национальная сборная по-прежнему не участвуют в международных турнирах. Я наблюдаю за этой ситуацией с искренним непониманием.

Я считаю, что футбол должен оставаться универсальным средством самовыражения.

Российские клубы и национальная сборная должны снова официально выступать на международной арене", — отметил Беншабане в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Российские клубы и сборные всех возрастов не принимают участия в турнирах ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время сборная страны пропустила чемпионат мира 2022-го, чемпионат Европы 2024 года, два розыгрыша Лиги наций УЕФА (2022/23 и 2024/25), а также не сыграет на чемпионате мира-2026.

