Стала известна степень тяжести травмы украинца Зинченко

Защитник "Аякса" Александр Зинченко получил тяжелую травму колена в самом начале матча 23 тура голландского Эредивизи с "Фортуной Ситтард" (4:1), который состоялся 14 февраля.
Пресс-служба амстердамского клуба сообщила, что Зинченко точно больше не выйдет на поле в сезоне 2025/2026. Это была вторая игра украинца за "Аякс" после перехода в клуб из лондонского "Арсенала" в начале февраля за 1,5 млн евро.

Обследование показало, что защитнику потребуется хирургическое вмешательство, которое будет проведено в ближайшее время. После этого украинцу предстоит длительный период реабилитации.

На данный момент неизвестно, успеет ли он восстановиться к чемпионату мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Украины поборется за выход в основную сетку турнира в Пути B европейского плей-офф, где сыграет с командой Швеции, а в случае победы — с победителем пары Польша — Албания.

