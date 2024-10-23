"Для нас это очень интересная идея. Но белорусские клубы же выступают в турнирах под эгидой УЕФА, просто на нейтральных полях. Вот и получается, что после того, как они согласятся играть в России, их уберут из еврокубков так же, как убрали нас. Белорусам уже давно предлагали, насколько я помню, но есть вот такая заковырочка, поэтому они и не идут к нам. Это единственная причина, а так мы с удовольствием бы их приняли", - приводит слова Кавазашвили "ВсеПроСпорт".
Ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук назвал вполне возможной перспективу создание объединенного с Россией чемпионата по футболу.
В России последние шесть сезонов чемпионом страны становится петербургский "Зенит". В нынешнем сезоне после 12 туров с 30-ю очками первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар". "Зенит" отстаёт на одно очко и располагается на второй строчке. Третьим на данный момент идёт московский "Локомотив", который набрал 27 очков.
В Белоруссии в прошлом году чемпионом страны стало минское "Динамо" Оно же на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, набрав за 23 матча 56 очков. Второе место с таким же количеством очков, но с большим (на 2) количеством сыгранных матчей занимает гродненский "Неман". На третьей строчке расположился "Торпедо-БелАЗ", который за 24 матча заработал 48 очков.
"Их уберут из еврокубков". Кавазашвили раскрыл причину неучастия белорусских клубов в российских турнирах
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил идею создать объединенный чемпионат по футболу с участием России и Белоруссии.
Фото: ФК "Динамо-Минск"