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Бышовец: Заболотный, Бакаев и Мирзов могут создать проблемы для защитников "Динамо"

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего в 13-м туре РПЛ матча "Химок" и московского "Динамо".
Фото: ФК "Химки"
"Мне кажется, что шансы примерно равны. ... "Химки" могут отобрать очки у "Динамо", как у "Зенита" и "Локомотива". Антон Заболотный, Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов могут создать проблемы для защитников соперника, которые в этом сезоне действуют не очень хорошо", - приводит слова Бышовца "РБ Спорт".

Подмосковные "Химки" и московское "Динамо" встретятся друг с другом в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на домашнем стадионе красно-чёрных "Арена Химки" 27 октября. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

После 12 туров "Динамо", набрав 23 очка, занимает пятое место в турнирной таблице. "Химки", имея в активе 11 очков, располагаются на тринадцатой строчке.

Резиуан Мирзов Антон Заболотный Зелимхан Бакаев Химки Динамо Анатолий Бышовец
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