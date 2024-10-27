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Кирьяков: скептически смотрю на то, что ЦСКА реально сможет конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство

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Бывший футболист национальной сборной России Сергей Кирьяков дал свой комментарий по поводу игры ЦСКА в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Кирьяков считает, что ЦСКА сейчас не тот, который был несколько лет назад, у "армейцев" ранее, по его словам, был состав, способный бороться за золотые медали.

- Сейчас ситуация немного другая, тот же Чалов покинул команду. Пока я скептически смотрю на то, что ЦСКА реально сможет конкурировать с "Зенитом" в борьбе за чемпионство, - передает слова Кирьякова Metaratings.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ при своих болельщиках поделил очки с "Факелом", играя в большинстве во втором тайме. В активе столичной команды на данный момент 24 очка, клуб располагается на четвертой позиции в турнирной таблице.

2 ноября ЦСКА сыграет со "Спартаком" в 14-м туре, начало матча запланировано на 20:45 мск.

Сергей Кирьяков ЦСКА Зенит
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