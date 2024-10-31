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Роман Ротенберг - о "Зените": мне очень интересно следить за лучшей командой России

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Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг рассказал, что общается с наставником "Зенита" Сергеем Семаком.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Вчера, 30 октября, СКА дома уступил "Локомотиву" со счетом 2:3. На матче присутствовали Сергей Семак и его помощник Анатолий Тимощук.

- Всегда на связи с тренерским штабом "Зенита", всегда общаемся. Мне очень интересно следить за лучшей командой России, беру на вооружение многие вещи от Семака, да и в целом из других видов спорта. Главная задача тренера - каждый день учиться и развиваться, - передает слова Ротенберга "Матч ТВ".

Напомним, "Зенит" на прошлой неделе на своем поле сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1). Следующим соперником коллектива Семака станет махачкалинское "Динамо", встреча пройдет в Санкт-Петербурге 2 ноября, начало - в 18:00 по столичному времени.

В текущем розыгрыше РПЛ "Зенит" в 13 матчах набрал 30 баллов и занимает второе место в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

Сергей Семак Зенит
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