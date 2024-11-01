"Восстановление Бителло займет до 4 недель. У него контактный перелом ребра. Получил его в матче с "Химками", когда столкнулся с Хосоновым", - приводит слова Родионова "Матч ТВ".
Бителло выступает в московском "Динамо" с сентября 2023 года, когда его за 10 млн евро выкупили у бразильского клуба "Гремио". В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 1 гол и отдал 8 голевых передач.
"Динамо" за 14 матчей набрало 27 очков и в настоящее время занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.
Врач "Динамо": восстановление Бителло займет до 4 недель
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии здоровья бразильского полузащитника бело-голубых Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва