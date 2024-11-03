- Пьянич - великий футболист, поиграл в грандах. Нечего скрывать, но сегодня я не увидел ничего сверхвыдающегося. Повторюсь, благодаря нашей полузащите. Пруц - лучший игрок, Умярова хочется отметить, - цитирует футболиста красно-белых "Чемпионат".
В субботу состоялась встреча между ЦСКА и "Спартаком", красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Экс-игрок "Ювентуса" и "Барселоны" Пьянич появился на поле во втором тайме и отметился желтой карточкой.
Команда Марко Николича опустилась на одну строчку в турнирной таблице и располагается на шестой строчке с 24 баллами. "Спартак" с 25 очками идет на пятой позиции.
Следующим соперником красно-белых в РПЛ станет "Акрон", встреча пройдет на "Лукойл Арене" 10 ноября.
Защитник "Спартака" Денисов: Пьянич - великий футболист, но в дерби я не увидел ничего сверхвыдающегося
Даниил Денисов, правый защитник столичного "Спартака", ответил на вопрос об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ФК "Спартак"