Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
Динамо МхЗавершен
ЦСКА
0 - 2 0 2
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Торпедо
3 - 0 3 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
АрсеналЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Саутгемптон
1 - 0 1 0
ЭвертонЗавершен
Ипсвич
1 - 1 1 1
ЛестерЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 2 2 2
Кристал ПэласЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
1 - 0 1 0
ВальядолидЗавершен
Жирона
4 - 3 4 3
ЛеганесЗавершен
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
1 - 0 1 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хольштайн
1 - 0 1 0
ХайденхаймЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
УнионЗавершен
Айнтрахт
7 - 2 7 2
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 2 0 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Боруссия Д
2 - 1 2 1
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
1 - 0 1 0
ЛансЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
НиццаЗавершен

Защитник "Спартака" Денисов: Пьянич - великий футболист, но в дерби я не увидел ничего сверхвыдающегося

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Даниил Денисов, правый защитник столичного "Спартака", ответил на вопрос об игре полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ФК "Спартак"
- Пьянич - великий футболист, поиграл в грандах. Нечего скрывать, но сегодня я не увидел ничего сверхвыдающегося. Повторюсь, благодаря нашей полузащите. Пруц - лучший игрок, Умярова хочется отметить, - цитирует футболиста красно-белых "Чемпионат".

В субботу состоялась встреча между ЦСКА и "Спартаком", красно-белые одержали победу со счетом 2:0. Экс-игрок "Ювентуса" и "Барселоны" Пьянич появился на поле во втором тайме и отметился желтой карточкой.

Команда Марко Николича опустилась на одну строчку в турнирной таблице и располагается на шестой строчке с 24 баллами. "Спартак" с 25 очками идет на пятой позиции.

Следующим соперником красно-белых в РПЛ станет "Акрон", встреча пройдет на "Лукойл Арене" 10 ноября.

Даниил Денисов Миралем Пьянич Спартак ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится