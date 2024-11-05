- На фоне результатов в чемпионате "Локомотив" смотрится предпочтительнее "Динамо". Но вы же в окно смотрели (смеётся)? Тут проблема в том, что по такому полю и ситуации может быть всё что угодно. Вряд ли Личка или Галактионов смогут помешать. Мокро, скользко и холодно. Мне кажется, что наличие теплокровных легионеров будет ослаблять команду. У кого окажется меньше легионеров и будут более северные ребята, у того, возможно, и будет преимущество, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Московские "Динамо" и "Локомотив" сыграют между собой в рамках четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Первая игра двухматчевого противостояния пройдёт 5 ноября на московской "ВТБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени. Ответная встреча состоится на "РЖД Арене" 28 ноября.
В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" занимает третье место, набрав 31 очко в 14 матчах, "Динамо" с 27 очками в 14 матчах находится на четвёртой позиции.
Мор: от "Локомотива" в Кубке России жду полностью основной состав. У "Динамо" есть травмированные и усталость
Червиченко - о матче "Динамо" и "Локо": вы в окно смотрели? У кого будут более северные ребята, у того и преимущество
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями по первому матчу 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" - "Локомотив".
Фото: Sportbox