- Впереди паузы на сборные, силы беречь особо некуда, поэтому от "Локомотива" жду полностью основной состав. У "Динамо" есть травмированные и усталость. В этом плане Личке будет сложнее. Думаю, у "Динамо" ротация будет гораздо больше, чем у "Локомотива", поэтому именно "железнодорожников" я вижу фаворитом матча. В этом матче будет более открытая игра с большим количеством мячей, - передаёт слова Мора "Чемпионат".
5 ноября на столичной "ВТБ Арене" состоится первый матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между московскими "Динамо" и "Локомотивом". Начало игры запланировано на 20:45 по московскому времени.
"Железнодорожники" ранее стали победителями группы B с участием "Ростова", "Химок" и "Оренбурга", набрав в ней 17 очков из 18 возможных. Бело-голубые заняли второе место в квартете A со "Спартаком", махачкалинским "Динамо" и "Крыльями Советов", финишировав с показателем 11 очков.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Локомотив" занимает третье место с 31 набранным очком в 14 матчах, у "Динамо" 27 очков в 14 матчах и четвёртая позиция. Лидирует в национальном первенстве "Краснодар" - 36 очков.
Мор: от "Локомотива" в Кубке России жду полностью основной состав. У "Динамо" есть травмированные и усталость
Экс-защитник "Спартака" Эдуард Мор поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" - "Локомотив".
Фото: РФС