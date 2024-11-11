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Канчельскис - об Алексее Миранчуке в сборной: лучше остаться в Америке, потому что ему предстоит долгий перелёт

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Бывший российский игрок Андрей Канчельскис поделился мнением о том, должен ли Алексей Миранчук играть за сборную России.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"/IMAGES
"Приезжать в сборную России - это решение самого Миранчука. Обязательно нужно находиться в сборной, потому что это честь страны. Но Алексей может договориться и посоветоваться с Карпиным, стоит ли ему ехать в национальную команду. Алексею лучше остаться в Америке, потому что ему предстоят долгий перелёт, а также длинная поездка на поезде. Тем более сейчас для нас игры сборной России ничего не значат", - сказал Канчельскис.

Напомним, летом 2024 года Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в американский клуб "Атланта" из MLS. В недавнем матче плей-офф клуб Алексея обыграл фаворита двухматчевого противостояния клуб Лионеля Месси "Интер Майами". Вклад в победу внес и российский полузащитник, сделав голевую передачу. В 13 матчах за новый клуб Миранчук забил три гола и сделал четыре ассиста, три из которых - в плей-офф.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча, 15-го числа в Краснодаре состоится игра с национальной командой Брунея, 19 ноября в Волгограде россияне проведут встречу со сборной Сирии.

Источник: "Чемпионат"

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