Пальцев: Карпин говорил, что с Брунеем нужно сыграть "на ноль"

- Как вам атмосфера здесь в сборной?
- Отлично, классно, в сборной собраны лучшие футболисты страны.
- Как вы считаете, нужны матчи с Брунеем или не нужны?
- Я считаю, что нужно поддерживать форму и сборную. Ведь потом будут вызывать на отборочные турниры, которые, надеюсь, скоро возобновят. Думаю, правильное решение.
- Неожиданным было для вас, что вызовят вашего коллегу по команде вратаря "Динамо" Махачкала Волка?
- Да нет, почему. Он сейчас хорошо себя показывает в чемпионате. Поэтому его вызов — это не удивление. Он достоин этого.
- Вы сказали, что отборочные игры скоро возобновят. Это на чём основано?
- Нет, я надеюсь, что скоро возобновят и сборная России по футболу будет выступать.
- Что знаете о нашем сопернике?
- Ничего не знаю, честно. Готовимся к победе и хотим только победить.
- Вы настроены на крупный счёт или это не так важно?
- Я как-то об этом не думал. Я хочу победить и провести отличную игру.
- На такие матчи тяжело настраиваться, учитывая уровень соперника?
- Думаю, нет, потому что это национальная команда. Сам вызов должен показывать, что я должен играть увереннее и спокойнее, без разницы, с каким соперником.
- Какие впечатления от Краснодара, тренировачной базы клуба?
- Космос (улыбается). Человек вложил душу, и видно, почему "Краснодар" сейчас лидирует в таблице.
- Хотел бы когда-то оказаться здесь в качестве игрока?
- Когда-то, может быть, хотел
- Слухи о переговорах с топ-клубами?
- Со мной никто не разговаривал. Я не могу ничего сказать. Не знаю, разговаривали ли с моим агентом, потому что он сейчас отдыхает в Испании.
- Какая разница между первым приездом в сборную и третьим?
- Там был Вьетнам, а сейчас — Россия. Если без шуток, то первый раз был более волнительный. Тогда был больший сумбур, ведь я не ожидал, что меня вызовут. Со стечением обстоятельств меня вызвали. Уже остальные два раза был готов, и уверен, что должны вызвать.
- Из "Динамо" Махачкала вызывают сначала вас, потом Давида, кто третий?
- Я думаю оттуда много кого можно вытащить. Сослана Кагермазова, Шумахова, Алибекова, Агаларова, Сундукова. Много футболистов можно вытащить.
- Насколько полный стадион ждёте?
- Я жду аншлаг. Сборная давно последний раз играла в России. Думаю, будет неплохо собрать аншлаг в Краснодаре и Волгограде.
- Насколько принципиально сыграть на ноль?
- Любой соперник может доставить проблемы в обороне.
- Что Карпин говорил о сопернике?
- Нужно сыграть "на ноль". Нужно забить и победить. Определенное количество голов забить не просил.
Виктор Драгунов, Rusfootball.info
Пальцев: Карпин говорил, что с Брунеем нужно сыграть "на ноль"
Защитник сборной России Валентин Пальцев перед товарищеским матчем со сборной Брунея ответил на вопросы журналистов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала