"Сборная должна жить. Да, сегодня это не тот соперник, но это международный матч. Раз есть договорённость, надо его сыграть. Может быть, через три-четыре года, когда снимется изоляция, мы должны быть готовы, и команду надо готовить на перспективу", - цитирует Газзаева "РБ Спорт".
Сборная России сыграет с национальной командой Брунея в Краснодаре 15-го ноября, а 19-го числа проведет товарищескую встречу с Сирией в Волгограде. Напомним, что в октября РФС не смог найти соперника для сборной России во время международной паузы. Футболисты национальной команды провели открытую тренировку для болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
Национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года, российские клубы также не принимают участие в турнирах ФИФА и УЕФА.
Газзаев - о матчах с Брунеем и Сирией: сегодня это не тот соперник, но сборная должна жить
Российский тренер Валерий Газзаев высказался о предстоящих матчах сборной России с Сирией и Брунеем.
Фото: РФС