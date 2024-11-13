Московский "Спартак" объявил об уходе с поста спортивного директора клуба португальца Томаша Амарала 10-го ноября. Legalbet подтверждает информацию о том, что в московском клубе остались недовольны работой Амарала на трансферном рынке минувшим летом.
По данным источника, спустя полгода после назначения, которое состоялось в январе 2024-го года, Амарал начал вести себя деструктивно. Сообщается, что у португальца "взыграло эго". Поведение Томаша Амарала не позволило "Спартаку" подписать в летнее трансферное окно вингера "Галатасарая" Керема Актюркоглу и форварда "Краснодара" Джона Кордобу.
В последние дни трансферного окна Актюркоглу стал футболистом португальской "Бенфики". Джон Кордоба в начале ноября продлил контракт с "Краснодаром" до лета 2027-го года.
СМИ: в "Спартаке" считают, что трансферы Актюркоглу и Кордобы в "Спартак" не состоялись из-за Амарала
Стали известны дополнительные подробности ухода португальского спортивного директора Томаша Амарала из "Спартака".
Фото: официальный сайт "Краснодара"