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Жирков: Черчесов бы сделал "Спартак" сильнее

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Экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и сборной России Юрий Жирков высказался о потенциальном приглашении Станислава Черчесова на должность главного тренера столичного "Спартака".
Фото: Сборная Казахстана по футболу
Ранее форвард Артем Дзюба дал интервью, в котором выразил мнение, что Черчесов подошел бы красно-белым и смог бы побороться с клубом за высокие места.

- Думаю, это назначение сделало бы "Спартак" сильнее. Я играл при Черчесове, его принципы знаю. Хочет и работает на все сто процентов. В "Спартак" он был бы отличным кандидатом, - передает слова Жиркова "Матч ТВ".

Черчесов сейчас тренирует сборную Казахстана, национальная команда под его руководством не одержала на данный момент ни одной победы.

"Спартак" идет пятым в РПЛ после 15-ти туров, имея в своей копилке 28 баллов.

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