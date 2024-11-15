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Защитник "Зенита" Караваев исключил возможность перехода в "Спартак"

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Вячеслав Караваев, защитник петербургского "Зенита", ответил, мог ли бы в будущем перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Зенит"
- Не, в "Спартак" вряд ли. Но я хочу сказать, что неизвестно, как жизнь сложится. В плане, какая она будет у меня через два года. И тогда мои слова будут потом вырезать. Но на данный момент - нет, - передает слова Караваева Sport24.

29-летний Караваев является игроком "Зенита" с 2019 года. Всего защитник провел за петербургскую команду 164 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 19 результативных передач на партнеров. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

В этом сезоне Караваев появлялся на поле в 12 матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями. Его клуб с 36 баллами располагается на втором месте в таблице РПЛ.

Вячеслав Караваев
Зенит
Спартак
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