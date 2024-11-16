- Был ряд разговоров с командами постсоветского пространства, были переговоры с клубами из России. Но на сегодняшний день я остаюсь без работы, значит на каком-то этапе что-то не сошлось, поэтому я открыт для предложений. С удовольствием приступлю к работе, но события не тороплю.
Напомним, последним местом работы Магомеда Адиева был грозненский "Ахмат", который он покинул 1 сентября. Специалист покинул пост главного тренера российской команды, который занимал с 5 апреля 2024 года.
По итогам 15 сыгранных туров российской Премьер-лиги "Ахмат" находится в зоне прямого вылета в Первую лигу. В копилке грозненцев 9 набранных очков. Отставание от зоны стыковых матчей составляет на данный момент три балла.
Источник: "СЭ"
Адиев: был ряд разговоров с командами постсоветского пространства, были переговоры с клубами из России
Бывший главный тренер сборной Казахстана и "Ахмата" Магомед Адиев поделился информацией о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"