"Да, я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что мы находимся на отличном уровне, и сегодня мы это показали", - приводит слова Нино "СЭ".
С февраля 2022 года российские футбольные клубы по решению УЕФА отстранены от участия в еврокубках. Данные санкции, по словам руководителей этой европейской футбольной организации, будут оставаться в силе до прекращения СВО.
Действующим победителем Лиги Европы является итальянская "Аталанта". Наивысшее достижение петербургского "Зенита" в данном турнире - победа в 2008 году.
Нино: не сомневаюсь, что "Зенит" попал бы в 1/4 финала Лиги Европы
Защитник "Зенита" Нино после товарищеского матча с "Фенербахче" ответил на вопрос, попал бы петербургский клуб в 1/4 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"