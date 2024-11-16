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Нино: не сомневаюсь, что "Зенит" попал бы в 1/4 финала Лиги Европы

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Защитник "Зенита" Нино после товарищеского матча с "Фенербахче" ответил на вопрос, попал бы петербургский клуб в 1/4 финала Лиги Европы.
Фото: ФК "Зенит"
"Да, я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что мы находимся на отличном уровне, и сегодня мы это показали", - приводит слова Нино "СЭ".

С февраля 2022 года российские футбольные клубы по решению УЕФА отстранены от участия в еврокубках. Данные санкции, по словам руководителей этой европейской футбольной организации, будут оставаться в силе до прекращения СВО.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская "Аталанта". Наивысшее достижение петербургского "Зенита" в данном турнире - победа в 2008 году.

Нино
Зенит
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