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Каштанов: "Факел" прибавил и меньше пропускает, но неприятно быть в зоне стыков

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Форвард "Факела" Алексей Каштанов поделился впечатлениями от первого круга РПЛ.
Фото: официальный сайт "Факела"
"Вы сами видите, что "Факел" прибавил и меньше пропускает. Я не могу рассказать о тренировках, о том, что говорит Пятибратов. 14-е место по итогам первого круга - печально. Я в команде не с самого начала первого круга. Результаты, что были изначально, меня не устраивали, сейчас немного лучше, поправили ситуацию. Но неприятно быть в зоне стыков", - заявил Каштанов.

После 15-ти туров "Факел" занимает 14-е место в чемпионате России и располагается в зоне стыковых матчей, уступая "Химкам" и "Крыльям Советов" по дополнительным показателям. В активе команды 12 очков. Сезон воронежцы начинали под руководством главного тренера Игоря Черевченко. В августе его сменил 48-летний специалист Дмитрий Пятибратов.

В 16-м туре "Факел" примет на своем поле московское "Динамо", в 17-м туре сыграет на выезде с "Динамо" Махачкала. Заключительный матч осенней части сезона "Факел" проведет дома против столичного ЦСКА.

Источник: "Чемпионат"

Факел
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