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Агент Селюк: клубы из России с удовольствием пригласили бы Конате, но только "Зенит" мог бы потянуть его зарплату

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о шансах увидеть форварда "Эр-Рияда" Мохамеда Конате в РПЛ.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Российские клубы с удовольствием пригласили бы Конате, уверен. Но я на днях разговаривал с президентом клуба, они очень довольны Мохамедом. "Эр-Рияд" очень неплохо выступает, особенно если сравнивать их бюджет с другими клубами, и Конате приносит огромную пользу. Тренер также им очень доволен. Он очень хорошо зарабатывает, в России его зарплату мог бы потянуть только "Зенит", но даже если бы последовали предложение, его бы не отдали", - заявил Селюк.

Мохамед Конате покинул грозненский "Ахмат" в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Ранее в России он также выступал за "Химки", "Тамбов" и "Урал". С августа текущего года Мохамед Конате выступает в клубе "Эр-Рияд" из чемпионата Саудовской Аравии. В первых 10-ти матчах в Про-лиге за новый клуб нападающий отметился 1-м забитым мячом.

"Эр-Рияд" занимает 9-е место в турнирной таблице. В 10-ти турах команда набрала 14 очков. Лучшим бомбардиром "Эр-Рияда" с 3-мя мячами является иракский полузащитник Ибраим Байеш.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит
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