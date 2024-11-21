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Черчесов оценил игру "Локомотива" в первом круге РПЛ

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Российский специалист Станислав Черчесов, возглавляющий сборную Казахстана, высказался о выступлении "Локомотива" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пока отмечу то, что у них играет всего два иностранца, остальные - россияне. Так ли это принципиально? Главное, что у них получается, команда готова, остальное не так важно, - передает слова Черчесова "Спорт день за днем".

Черчесов также отметил, что при возможности посещает каждый домашний матч "Локомотива". По его словам, "железнодорожникам" нужно понимать, что путь к чемпионству длинный.

На данный момент команда Михаила Галактионова имеет в своем активе 34 балла и замыкает тройку лидеров РПЛ. На первом месте в нынешнем сезоне идет "Краснодар", у которого 37 очков. На второй позиции в таблице - "Зенит" с 36 баллами.

Следующим соперником "Локомотива" станет "Спартак", встреча пройдет в субботу в рамках 16-го тура РПЛ, начало игры запланировано на 18:00 мск.

Локомотив
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