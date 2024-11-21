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Акинфеев: мне жаль нынешнее поколение футболистов

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Вратарь московского ЦСКА высказался об отстранении российских команд от участия в международных соревнованиях.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне жаль нынешнее поколение футболистов. Я за свою карьеру поиграл во всех турнирах, в которых можно было — как на клубном уровне, так и в сборной. Благодарен Господу за то время. А сейчас у ребят просто нет возможности проявить себя на европейской арене. Играя с разными соперниками, ты конкурируешь и так прогрессируешь", - приводит слова Акинфеева Sport24.

ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года приняли решение отстранить футбольные клубы и сборные из России от участия в международных соревнованиях: чемпионаты мира и Европы, Лига чемпионов, Лига Европы и др. Причиной принятия таких санкций стало начало специальной военной операции на территории Украины. Заявлялось, что отстранение будет продолжать действовать до прекращения СВО.

Игорь Акинфеев в составе сборной России доходил до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира, а в составе московского ЦСКА становился обладателем Кубка УЕФА и доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Игорь Акинфеев
ЦСКА
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