"В "Спартаке" играют лучшие футболисты России". Барко заявил, что красно-белые могут догнать "Зенит" в таблице

— "Спартаку" ещё по силам догнать "Зенит" в чемпионате?
— Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с "Локомотивом", и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в "Спартаке", - цитирует Барко "Матч ТВ".
После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет.
В 17-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", а сине-бело-голубые встретятся на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".