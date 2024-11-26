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"В "Спартаке" играют лучшие футболисты России". Барко заявил, что красно-белые могут догнать "Зенит" в таблице

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Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о борьбе красно-белых с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
— "Спартаку" ещё по силам догнать "Зенит" в чемпионате?

— Да. Нужно продолжать играть в том же духе, как с "Локомотивом", и зарабатывать свои очки. Лучшие игроки в России у нас, в "Спартаке", - цитирует Барко "Матч ТВ".

После 16-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет.

В 17-м туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", а сине-бело-голубые встретятся на своем поле с самарскими "Крыльями Советов".

Спартак
Зенит
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