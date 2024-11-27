"Всегда хочется большего и лучшего. Но в любом случае и в чемпионате России есть эмоциональные и очень интенсивные матчи. Сейчас идёт острейшая борьба в двух турнирах. И ближайшие матчи очень важны для нас. Команды особенно настраиваются против "Зенита", все говорят об этом открыто в интервью", - приводит слова Ерохина "Чемпионат".
После 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 петербургский "Зенит", набрав 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от ближайшего преследователя - футбольного клуба "Краснодар" - составляет одно очко.
В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 декабря на своём поле встретятся с самарским "Крыльями Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
"Зенит", как и другие российские клубы, с февраля 2022 года не принимают участие в еврокубках из-за отстранения, введенного УЕФА.
Ерохин: в РПЛ очень интенсивные матчи, команды особенно настраиваются против "Зенита"
Полузащитник петербургского "Зенита" Александр Ерохин ответил, надоело ли в условиях отстранения играть с одними и теми же соперниками.
Фото: ФК "Зенит"