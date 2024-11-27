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Писарев: Семак понимает, что на длинной дистанции "Зенит" все равно дожмет

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о выступлении петербургского "Зенита" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" все равно имеет право на какую-то ошибку, потому что все будут оступаться — и "Краснодар", и "Локомотив", и "Спартак», и "Динамо". "Зенит" четко понимает, что у него нет такого явного конкурента, который на протяжении долгого чемпионата всех уверенно обыгрывает. Я так думаю, что Семак пробует и понимает, что на длинной дистанции все равно дожмет", - приводит слова Писарева "РБ Спорт".

23 ноября петербургский "Зенит" на выезде в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с футбольным клубом "Оренбург" одержал победу со счётом 1:0. Благодаря этой победе сине-бело-голубые набрали 39 очков, опередили "Краснодар" на одно очко и поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" встретятся с самарскими "Крыльями Советов". Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

Зенит
Сергей Семак
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