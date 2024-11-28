"Нанесен удар по репутации индустрии. Если факты подтвердятся, должно быть самое суровое наказание. Если не подтвердится, то мы не можем позволить накидывать на нас без фактов, потому что это наша репутация", - сказал Алаев.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в самарском клубе образовался долг в 36 миллионов рублей перед "преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе".
28 ноября по итогам общего собрания клубов РПЛ на официальном сайте лиги появилось заявление, в котором говорится о необходимости предоставления информации о фактах коррупции, если они действительно были. Лига также заявила о необходимости провести расследование, а также выразила готовность при необходимости обратиться в правоохранительные органы.
Источник: "Чемпионат"
Президент РПЛ Алаев - о словах Федорищева по поводу коррупции: мы не можем позволить накидывать на нас без фактов
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал скандал с заявлением губернатора Самарской области о коррупции в судейском корпусе.
Фото: РФС