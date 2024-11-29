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Ерохин: нужно псиложить все усилия, чтобы сохранить первую строчку в таблице

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Футболист "Зенита" Александр Ерохин высказался о лидерстве петербургской команды в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- "Крылья Советов" - достаточно контратакующая команда, молодая и скоростная. С ней точно не будет просто, но и у нас уже нет права на ошибку.

Теперь надо приложить все усилия, чтобы сохранить первую строчку в таблице, - цитирует Ерохина "Матч ТВ".

Ерохин в текущем сезоне РПЛ провел 13 матчей, дважды поразил ворота соперников и отметился одним голевым пасом.

"Зенит" в этом сезоне в 16-ти турах набрал 39 очков и лидирует в турнирной таблице. "Крылья Советов" с 15 очками идут на 12-й строчке. Встреча между "Зенитом" и "Крыльями Советов" пройдет в Санкт-Петербурге 1 декабря, начало поединка запланировано на 16:30 мск.

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