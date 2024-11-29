"Пока думаю над участием в выборах президента РФС. Как только узнаю об условиях, сразу же приму решение. Конечно, было бы интересно написать свою программу и свое мнение о российском футболе", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Ранее в РФС сообщили, что выборы президента организации состоятся 2-го февраля 2025 года в Москве. На данный момент президентом РФС является Александр Дюков, который был избран на пост в феврале 2019 года, а спустя два года был переизбран единогласным решением. Дюков заявил, что вновь хочет участвовать в выборах.
При Дюкове был изменен формат Кубка России, создана Юношеская футбольная лига. Также была создана академия РФС, в которой проводится обучение на получение тренерской лицензии.
Булыкин: пока думаю над участием в выборах президента РФС
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин может принять участие в выборах президента РФС.
Фото: РФС