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Вулверхэмптон
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Барселона
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Алавес
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Фрайбург
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Аугсбург
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Вердер
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ШтутгартНе начат
Унион
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РБ Лейпциг
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ВольфсбургНе начат
Боруссия Д
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Ренн
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Сент-ЭтьенНе начат
Брест
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
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НантНе начат

Итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

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Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС
Петербургский "Зенит" сыграет против "Ростова", а ЦСКА встретится с московским "Динамо". Первые полуфинальные матчи пройдут 11-13 марта, а ответные - 15-17 апреля.

Напомним, "Зенит" в 1/4 финала турнира прошел "Ахмат", а "Ростов" по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее "Спартака". ЦСКА в четвертьфинале турнира одолел "Рубин", а "Динамо" победило в 1/4 "Локомотив".

Действующим победителем Кубка России является "Зенит", который в прошлом сезоне в финале обыграл калининградскую "Балтику" (2:1).

"Спартак" против "Акрона" и другие итоги жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Кубка России


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