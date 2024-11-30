Петербургский "Зенит" сыграет против "Ростова", а ЦСКА встретится с московским "Динамо". Первые полуфинальные матчи пройдут 11-13 марта, а ответные - 15-17 апреля.
Напомним, "Зенит" в 1/4 финала турнира прошел "Ахмат", а "Ростов" по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее "Спартака". ЦСКА в четвертьфинале турнира одолел "Рубин", а "Динамо" победило в 1/4 "Локомотив".
Действующим победителем Кубка России является "Зенит", который в прошлом сезоне в финале обыграл калининградскую "Балтику" (2:1).
"Спартак" против "Акрона" и другие итоги жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Итоги жеребьевки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РФС