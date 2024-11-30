Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
РубинПерерыв
Ростов
19:00
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Черноморец
2 - 1 2 1
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
18:00
ИпсвичНе начат
Брентфорд
18:00
ЛестерНе начат
Кристал Пэлас
18:00
НьюкаслНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БорнмутНе начат
Вест Хэм
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
0 - 1 0 1
Лас-Пальмас2 тайм
Алавес
18:15
ЛеганесНе начат
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
Вальядолид
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
0 - 0 0 0
Монца1 тайм
Милан
20:00
ЭмполиНе начат
Болонья
22:45
ВенецияНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия МНе начат
Аугсбург
17:30
БохумНе начат
Вердер
17:30
ШтутгартНе начат
Унион
17:30
БайерНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ВольфсбургНе начат
Боруссия Д
20:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ренн
19:00
Сент-ЭтьенНе начат
Брест
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:00
НантНе начат

"Спартак" против "Акрона" и другие итоги жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинала нижней сетки плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: РФС
Отметим, что во втором этапе 1/4 финала Кубка страны победители 1-го этапа встретятся с клубами, выбывшими из Пути РПЛ Кубка России. Хозяевами поля будут команды, которые победили в предыдущем этапе Кубка России ("Краснодар", "Урал", "Акрон" и "Динамо" Мх).

"Краснодар" под руководством Мурада Мусаева сыграет против "Ахмата" из Грозного, екатеринбургский "Урал" встретится с казанским "Рубином", тольяттинский "Акрон" примет московский "Спартак", а столичный "Локомотив" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо".

Матчи состоятся в марте следующего года.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится