Отметим, что во втором этапе 1/4 финала Кубка страны победители 1-го этапа встретятся с клубами, выбывшими из Пути РПЛ Кубка России. Хозяевами поля будут команды, которые победили в предыдущем этапе Кубка России ("Краснодар", "Урал", "Акрон" и "Динамо" Мх).
"Краснодар" под руководством Мурада Мусаева сыграет против "Ахмата" из Грозного, екатеринбургский "Урал" встретится с казанским "Рубином", тольяттинский "Акрон" примет московский "Спартак", а столичный "Локомотив" в гостях встретится с махачкалинским "Динамо".
Матчи состоятся в марте следующего года.
"Спартак" против "Акрона" и другие итоги жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Сегодня, 30 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинала нижней сетки плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: РФС