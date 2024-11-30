- Не так давно на меня выходило одно европейское агентство, они собирали мнения по Батракову, к нему есть интерес из Европы. Но пока нам не о чем с ними общаться, какой-то конкретики нет. Договорились, что летом вернёмся к этому вопросу, - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
19-летний Батраков является воспитанником "железнодорожников". В этом сезоне полузащитник выходил на поле в составе "Локомотива" в 20 поединках во всех турнирах, 11 раз поразил ворота соперников и сделал восемь ассистов на партнеров. Батраков является лучшим бомбардиром РПЛ на данный момент.
Трудовой договор Батракова с "Локомотивом" рассчитан до середины 2027 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.
Представитель Батракова сообщил, что к игроку "Локомотива" есть интерес из Европы
Представитель футболиста "Локомотива" Алексея Батракова рассказал об интересе к воспитаннику московской команды со стороны европейских клубов.
Фото: Официальный сайт РПЛ