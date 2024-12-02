"Раньше я такого не видел". Бубнов остался впечатлён "Спартаком" в матче с "Краснодаром"

"При всех стараниях "Краснодар" оказался просто не готов к такому "Спартаку". Красно-белые вышли и накрыли соперника жесточайшим прессингом по всему полю. Такое впечатление, что "Спартак" сорвался с цепи, стал громить "быков" и в конце концов загрыз. Угальде, Барко — все в подкатах, с такой злостью, таким остервенением играют… Я не видел раньше, чтобы при Станковиче так играли", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
1 декабря в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Краснодар" на своём поле принял московский "Спартак" и проиграл со счётом 0:3. В составе гостей отличились Угальде (оформил дубль) и Барко.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 7 декабря на своём поле сыграют против нижегородского "Пари НН".
У "Краснодара" в активе осталось 38 очков, и "быки" продолжили занимать вторую строчку. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева 8 декабря у себя дома встретятся с московским "Локомотивом".