"На сегодняшний момент "Спартак" играет лучше всех в РПЛ. Они показывают мощный и агрессивный футбол. Очень приятно наблюдать за этой командой. Для "Спартака" жалко, что остался всего один тур до зимней паузы, потому что будет три месяца подготовки — непонятно, что будет дальше", - цитирует Пименова "Чемпионат".
Московский "Спартак" одержал выездную победу над "Краснодаром" в 17-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 3:0, забитыми мячами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекьель Барко. После 17-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров российского чемпионата с 34-мя набранными очками.
В 18-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Пари НН". Напомним, что "Спартак" вылетел из Пути РПЛ Кубка России и сыграет с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов. Действующим обладателем Кубка России является петербургский "Зенит".
Пименов: на сегодняшний момент "Спартак" играет лучше всех в РПЛ
Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"